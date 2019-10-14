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14.10.2019 11:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае пропала 16-летняя девушка

Текст: Юлия Гарднер

Полицейские и волонтеры ищут подростка, пропавшего в Нанайском районе Хабаровского края.

Жительница Екатеринбурга пропала после продажи автомобиля

По информации Национального центра помощи детям, 16-летняя девушка, проживавшая в селе Троицкое, исчезла 13 октября. Она ушла из дома вечером, с тех пор ее местонахождение неизвестно. Есть предположение, что может находиться в лесу. Ночью в регионе температура воздуха уже опускается ниже 0 градусов, поэтому есть серьезные опасения за жизнь пропавшей.

Девушка была одета в ветровку коричневого цвета, темные штаны, зеленые кроссовки.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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