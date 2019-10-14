В Приморье арестованы осквернившие мемориал вандалы

Двое жителей приморского города Уссурийска получили десять суток административного ареста за хулиганство, сообщается на сайте УМВД по Приморскому краю.

Правонарушители стали фигурантами уголовного дела о вандализме. Они осквернили мемориал в городе Уссурийске, засыпав землей Вечный огонь. После задержания дали признательные показания, объяснив свое поведение нетрезвым состоянием. Но в ходе разбирательств выяснилось, что молодые люди, одному из которых 20, другому - 21 год, в тот же день во время фотографирования в сквере на улице Ленина повредили декоративные топиарные фигуры.

Вот за это хулиганство, иными словами, за грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, они и получили десять суток ареста.

В то же время продолжаются разбирательство по уголовному делу, возбужденному в отношении них по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм), за осквернение мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны.