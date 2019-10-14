Житель Колымы получил срок за хранение золота на два млн рублей

Магаданский городской суд вынес приговор местному жителю, которого обвинили в незаконном хранении и перевозке золота.

У мужчины нашли свыше килограмма самородного промышленного драгметалла, стоимость которого оценили более чем в два миллиона рублей. Золото он перевозил в своей машине. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 191 УК РФ.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ, суд приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы условно. Кроме того, ему назначен испытательный срок в три года.