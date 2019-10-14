Как в регионах проходит создание лесопарковых зеленых поясов

Только семь регионов полностью прошли всю процедуру создания лесопарковых зеленых поясов, показал мониторинг ОНФ. Это Башкортостан, Амурская, Кировская, Рязанская, Свердловская, Смоленская и Тюменская области.

11 регионов отклонили ходатайства о создании "зеленого щита". В 27 регионах процедура остановилась на уровне профильных региональных органов власти, девять из них не провели кадастровые работы, обосновывая в том числе отсутствием средств. 18 регионов даже не определили органы, утверждающие границы лесопарковых зеленых поясов, не направили сведения в кадастровую палату, затягивают решения об установлении границ зеленых поясов.

Президент Владимир Путин подписал закон о "зеленых щитах", который ограничивает вырубку деревьев вокруг городов, еще в 2016 году. Он предусматривает создание лесопарковых зеленых поясов - зон с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности.