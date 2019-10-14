Калининградский полк ЗРК провел стыковочные стрельбы "Тор-М2"

Калининградский гвардейский зенитный ракетный полк провел стыковочные стрельбы. Мероприятие прошло 10 октября этого года на территории 167-го учебного центра боевого применения войск противовоздушной обороны сухопутных войск (ПВО СВ) на полигоне Капустин Яр, сообщает пресс-служба Ижевского электромеханического завода "Купол".

Основная задача стыковочных стрельб - проверка готовности ЗРК и личного состава полка к выполнению боевых задач.

Личный состав Калининградского гвардейского зенитно-ракетного полка прибыл в Ейский учебный центр войск ПВО СВ в мае 2019 года для переучивания с ЗРК предыдущего поколения - "Тор-М1" на новые образцы вооружения и военной техники ЗРК "Тор-М2", проведения боевого слаживания расчетов, батарей, проведения комплексных тренировок в составе полка. Полк перевооружен на ЗРК "Тор-М2" в рамках исполнения государственного оборонного заказа.

После этого военнослужащим в торжественной обстановке вручили образцы вооружения ЗРК "Тор-М2". Заключительным "венцом" переучивания стало проведение на полигоне Капустин Яр боевого слаживания полка и проведение стыковочных боевых стрельб.

Стыковочные боевые стрельбы полк успешно выполнил. Две мишени типа "Саман" успешно поражены. Одну мишень обстреляли двумя ракетами, вторая цель поражена одной ракетой.

После окончания плановых мероприятий, полк на больших десантных кораблях доставят в пункт постоянной дислокации в Балтийске, где зенитные ракетные комплексы "Тор-М2" заступят на боевое дежурство по ПВО на западном рубеже Российской Федерации.

Материал подготовлен в сотрудничестве с АО "Ижевский электромеханический завод "Купол"