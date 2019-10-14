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14.10.2019 18:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.

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Жительница Саратова поблагодарила земляков и всех, кто помогал в поисках ее дочери, проявил сочувствие и оказал поддержку.

- Для нас всех эта ситуация оказалась очень скорбной, однако нам всем нужно держаться друг друга, - сказала мама погибшей девочки. - Из всей этой истории я сделала вывод о том, что Саратов оказался городом с необычайно добрыми, сильными и надежными людьми. На них можно положиться и опереться в трудную минуту. Я могу положиться на каждого участника поисков, обнять и сказать каждому: "Ты был важен, ты был рядом"… Я готова поблагодарить весь Саратов, всю страну, нам звонили люди из других городов, подбадривали. Это невозможно выразить словами. Не дай Бог, чтобы это где-то повторилось, такого я бы не пожелала даже врагу…

Женщина также предложила сделать безопасными дорогу детей в школы:

Фото: Андрей Куликов
В Саратове простились с убитой 9-летней девочкой

- Об этом я сообщила саратовским властям, и они готовы нам содействовать. Давайте вместе подумаем, как это сделать, - сказала мама девочки.

В минувшую среду 9-летняя дочка женщины пропала по дороге в школу. В поисках ребенка принимало участие более трех тысяч волонтеров. Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли более чем через сутки в гараже недалеко от тропинки, по которой она ходила на занятия каждый день. По подозрению в совершении убийства ребенка был сначала задержан, а потом арестован 35-летний житель Саратова. Ранее он был осужден за разбой и изнасилование, но освободился летом 2017 года и находился под надзором полиции.

Руководитель поискового отряда "Лиза Алерт" в Саратове Константин Костырин и его московский коллега Григорий Сергеев предложили пересмотреть систему надзора за лицами, ранее осужденными за преступления сексуального характера. Как считают волонтеры, очень часто они совершают повторные преступления, в том числе в отношении детей, а действующая система полицейской профилактики предотвратить этого не может.

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