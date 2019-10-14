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14.10.2019 15:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Медведев поручил увеличить темпы строительства яслей

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал темпы работы по созданию в регионах новых мест в ясельных группах.
Фото: РИА Новости. Фото: РИА Новости.
Фото: РИА Новости.

"Всего в 2019 году создано 25 тысяч мест. Сейчас это меньше трети от запланированных на этот год. У нас есть регионы, где стройка даже не начиналась. Нужно разобраться, почему и что делать", - заявил он на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Фото: iStock
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В качестве положительного примера, где ясли строятся хорошими темпами, глава правительства привел Воронежскую, Вологодскую, Рязанскую, Белгородскую области и Республику Татарстан.

Не доволен глава правительства и тем, что в отдельных субъектах Федерации не работает механизм льготной ипотеки для молодых семей. В Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, ряде других регионов она пользуется популярностью. "Но где-то это вообще не работает никак. Сейчас общее кассовое исполнение по проекту совсем небольшое - около 8 процентов. Нужно разобраться и принять определенные решения на будущее", - призвал Медведев.

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