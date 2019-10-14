Оренбуржье перешло на цифровое телевидение

С понедельника в Оренбуржье официально отключили аналоговое телевещание: регион вместе со всей страной перешел на "цифру". Возможность бесплатно принимать 20 телеканалов в новом качестве получили более 98 процентов населения.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области, на территории региона в сеть цифрового эфирного телевидения входят 103 объекта.

Теперь в течение недели на девяти каналах: "Первый канал", Пятый канал, "Россия 1", "СТС", "НТВ", "Россия К", "Россия 24", "Звезда", "ТВ Центр" будут демонстрироваться информационная заставка, а также видеоролик о переходе региона на цифровое телевидение.

Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав цифровых мультиплексов, продолжат аналоговое вещание. В этом же формате пока останутся и несколько федеральных каналов - например, "Че" и "Ю" - а также районные и муниципальные телеканалы.

Кстати

По вопросам подключения "цифры" можно обратиться на региональную горячую линию 8 (800) 505-10-56 или по круглосуточному номеру 8 (800) 220-20-02. Звонок по России бесплатный.