Оренбуржье перешло на цифровое телевидение

Новости

Трамп заявил, что не против, "чтобы Асад защищал курдов от Турции" 22:47
Минобороны не обсуждало с Турцией операцию в сирийском городе Кобани 22:25
"Бронетранспортер из будущего". Маск рассказал о внешности пикапа Tesla 21:15
Путин обсуждал в Саудовской Аравии цены на нефть 21:11
Путин подписал указ о представителях Минсельхоза за границей 20:59
Сирийская армия вошла в Манбидж 20:52
Глава дипломатии ЕС поддержала план решения конфликта в Донбассе 20:33
В Петербурге сменился глава комитета по благоустройству 20:32
Лавров рассказал, как стать министром иностранных дел 20:08
Лавров: Ассанжа могут пытать в британской тюрьме 20:06
Пентагон приказал всем американским войскам покинуть северную Сирию 19:57
"Джокер" продолжает лидировать в российском прокате 19:38
В Ленобласти ребенку сделали переливание крови в утробе матери 19:28
Фура Филиппа Киркорова чуть не застряла в Печоре 19:15
Москалькова назвала мутантом подозреваемого в убийстве школьницы 19:09
Москва-река изменила цвет в районе набережной Шевченко 19:06
В Перми водитель иномарки сбил группу детей 18:52
В Болгарии умер прибывший на матч сборной английский болельщик 18:51
В Астрахани вынесен приговор педофилу, совратившему 43 ребенка 18:45
У "Братьев по оружию" и "Тихого океана" появится продолжение 18:43
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением 18:42
Мосгорсуд признал законным приговор Котову за нарушения на митингах 18:30
Названы серьезные угрозы офисной работы для здоровья 18:27
В поднятой со дна Черного моря артустановке Stug-III обнаружен арсенал 18:17
Путин и саудовский король обменялись подарками 18:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Ученые назвали главные страхи поколения Z
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета Михаилу Эскиндарову
14.10.2019 22:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Оренбуржье перешло на цифровое телевидение

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
С понедельника в Оренбуржье официально отключили аналоговое телевещание: регион вместе со всей страной перешел на "цифру". Возможность бесплатно принимать 20 телеканалов в новом качестве получили более 98 процентов населения.
Фото: Николай Гагарин Фото: Николай Гагарин
Фото: Николай Гагарин

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области, на территории региона в сеть цифрового эфирного телевидения входят 103 объекта.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
В Оренбуржье запустят ветряные электростанции мощностью до 200 МВт

Теперь в течение недели на девяти каналах: "Первый канал", Пятый канал, "Россия 1", "СТС", "НТВ", "Россия К", "Россия 24", "Звезда", "ТВ Центр" будут демонстрироваться информационная заставка, а также видеоролик о переходе региона на цифровое телевидение.

Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав цифровых мультиплексов, продолжат аналоговое вещание. В этом же формате пока останутся и несколько федеральных каналов - например, "Че" и "Ю" - а также районные и муниципальные телеканалы.

Кстати

По вопросам подключения "цифры" можно обратиться на региональную горячую линию 8 (800) 505-10-56 или по круглосуточному номеру 8 (800) 220-20-02. Звонок по России бесплатный.

Экономика Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин провел переговоры с саудовским монархом
Волин сообщил о завершении работы аналоговых передатчиков в РФ
Кремль ответил на вопросы о ситуации на севере Сирии
Медведев потребовал отчитаться за срыв строительства соцобъектов
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением