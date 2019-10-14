Пермские ученые объяснили, чем опасен цифровой прогресс

Ученые Пермского Государственного научно-исследовательского университета объяснили, почему интернет и обилие информации пагубно влияет на умственное развитие детей. По мнению заведующего кафедрой общей и клинической психологии ПГНИУ, доктора психологических наук, Дмитрия Корниенко, сейчас в обществе установился новый подход к информации, к которому люди оказались не готовы.

- Сейчас не обязательно все запоминать, мы знаем, что в любой момент можем узнать, все, что необходимо, - говорит он. - Но возможность моментально получать информацию и в нужном объеме не означает, что в психике человека эта информация остается. Доступность информации формирует иллюзию знания, и человеку кажется, что он больше знает, умеет, может, но на самом деле, это ложное впечатление. Для того, чтобы она осталась в голове, ее нужно как-то обработать, прочитать, осмыслить, проанализировать.

Но чаще всего гаджеты используются для игр и развлечений, для просмотра ленты в социальных сетях, веселых роликов на YouTube. В результате человек попадает в серьезную зависимость: находящийся в интернете человек теряет контроль над происходящим, искажается ощущение времени, проведенного в сети, идет пренебрежение другими сферами жизни, и, как следствие, ухудшаются отношения с окружающими. И особенно опасным это становится для детей и подростков.

Конечно, доступ в интернет, гаджеты и сервисы, как и другие технологии, сами по себе никак не сказываются на развитии ребенка. Важно то, как использует ребенок или взрослый эти достижения цивилизации. Положительное влияние цифровых технологий состоит, например, в том, чтобы изучать иностранные языки, используя приложения, слушать образовательные онлайн курсы, использовать приложения для развития познавательных процессов (памяти, логического мышления) или творчества.

Но сам ребенок не будет этого делать, если в нем не воспитывать стремление к получению знаний. Для этого требуется родительское воспитание. А что же получается в реальности? Посмотрите, как ведут себя родители с детьми в кафе. Для того, чтобы не заниматься ребенком, применяется "удобный" способ - дать ему в руки смартфон и планшет. Но нужно помнить, что если вместо ответа на вопрос, родитель предлагает ребенку обратиться к интернет-поисковику, то не стоит ожидать, что ребенок будет разделять мнение родителя по этому вопросу.

Давно доказано, что важным фактором развития ребенка является общение и совместная деятельность с родителями. Кроме познавательной сферы страдает и эмоциональная, так как отсутствие эмоциональной поддержки, близости с родителями и ее поиск в социальных сетях приводят к обесцениванию семейных отношений.

Поэтому родителям стоит задуматься о том, как воспитать у ребенка правильное отношение к гаджетам и поведению в интернете. Но сначала им придется проделать это с собой.