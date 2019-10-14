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14.10.2019 09:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Саратовский НПЗ подтвердил высокую социальную эффективность

Саратовский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) - дочернее общество ПАО "НК "Роснефть" - третий год подряд стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности". Гран-при предприятию вручил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
Фото: пресс-служба Саратовского НПЗ ПАО "НК "Роснефть" Фото: пресс-служба Саратовского НПЗ ПАО "НК "Роснефть"
Фото: пресс-служба Саратовского НПЗ ПАО "НК "Роснефть"

Торжественная церемония награждения по традиции состоялась на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В дальнейшем победители регионального этапа продолжат участие в конкурсе уже на уровне страны. Ранее Саратовский НПЗ в номинации "За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы" среди всех российских предприятий в 2011 году стал победителем, а в 2018 году занял второе место.

В нынешнем году региональное жюри присудило предприятию первое место в номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы" и второе место в номинации "За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы". В итоге Саратовский НПЗ получил главную награду - Гран-при первого этапа конкурса.

В рамках стратегии "Роснефть-2022" на предприятии проводится кадровая политика, направленная на систематическое повышение компетентности и профессиональной подготовки персонала, использование внутренних кадровых резервов и ротацию специалистов. Успешно действуют на заводе программы внутреннего обучения и наставничества. Более 160 опытных высококвалифицированных работников помогают новым сотрудникам быстрее адаптироваться на предприятии. Наставники передают новичкам свои знания и умения, знакомят их с оборудованием и технологиями, помогают выстроить отношения с коллективом.

Особое внимание на предприятии уделяется подготовке молодых специалистов, которым создаются все условия для карьерного и профессионального роста. На заводе работает Совет молодых специалистов, внедрена программа "Школа молодого технолога", которая интегрирована в корпоративную программу обучения и развития молодых кадров. Подготовкой будущих сотрудников в компании начинают заниматься, когда они еще учатся в школе, в рамках корпоративной программы "Школа-вуз-предприятие". В этом году в средней школе № 6 Саратова для выпускников девятых классов из областного центра и всего региона открылся уже седьмой "Роснефть-класс".

Ежегодно сотрудники предприятия участвуют в корпоративном смотре-конкурс на звание "Лучший по профессии", становятся победителями и призерами таких соревнований.

Социальные и трудовые права сотрудников Саратовского НПЗ защищены коллективным договором. По этому соглашению сотрудникам предприятия, а также их детям, предоставляется широкий ряд социальных гарантий и компенсаций. Предприятие оказывает материальную помощь заводчанам в различных жизненных ситуациях по более чем сорока основаниям.

Ветеранская организация Саратовского НПЗ является одной из самых крупных в регионе, в ней состоит более 800 человек. Ветераны принимают активное участие в общезаводских мероприятиях. Для них проводят вечера отдыха, чествования юбиляров, оказывается материальная помощь, организуются экскурсионные поездки по красивейшим уголкам региона и страны, предоставляются билеты в кино и театры, бесплатно выделяются санаторно-курортные путевки в здравницы Саратовской области и Краснодарского края. Люди старшего поколения окружены на предприятии заботой и вниманием.

Профсоюзная организация завода в 2017 и 2018 годах занимала первое место в конкурсе отраслевого профессионального союза и получала почетное звание - "Лучшая первичная профсоюзная организация МПО ПАО "НК "Роснефть" Нефтегазстройпрофсоюза России".

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Саратовского НПЗ ПАО "НК "Роснефть"

Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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