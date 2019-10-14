Соль-Илецк вошел в топ-5 оздоровительных курортов России

Знаменитый оренбургский город-курорт Соль-Илецк вошел в топ-5 лучших оздоровительных и лечебных курортов России. В составленном агентством Турстат рейтинге здравниц, известных целебными минеральными водами и грязями, он занял четвертое место.

Самыми популярными оказались курорты Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска. Второе место занял курорт Мацеста Краснодарского края. Третье место - Белокуриха и Яровое в Алтайском крае.

По мнению аналитиков, курорты минеральных вод и бальнеологические курорты чаще посещаются в межсезонье, а грязевые - летом.

Средняя продолжительность такого отдыха - одна-две недели. В день туристы тратят около 3000 рублей. Самым дешевым для посещения оказался крымский курорт Саки.

Следует отметить, что в 2019 году здравницы России посетили более пяти миллионов человек.

Кстати

В топ-10 самых популярных оздоровительных курортов РФ вошли: 1. Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск (Ставропольский край); 2. Мацеста (Сочи, Краснодарский край); 3. Белокуриха и Яровое (Алтайский край); 4. Соль-Илецк (Оренбургская область); 5. Марциальные воды (Карелия); 6. Саки (Крым); 7. Озеро Карачи (Новосибирская область); 8. Тумнинские воды (Хабаровский край); 9. Аушигер (Кабардино-Балкария); 10. Теберда (Карачаево-Черкесия).