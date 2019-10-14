В Оренбуржье в мусорном баке нашли фрагменты тела

Жители города Орска нашли в мусорном баке фрагменты тела женщины. По факту обнаружения останков возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Следственного комитета по региону Анжелику Линькову.
- Следователи работают на месте, изучают фрагменты тела, предположительно женщины, - пояснила Линькова. - Вопрос о личности и возрасте будет установлен после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Устанавливаются лица, причастные к преступлению.
По данным региональных СМИ, сумка с фрагментами тела была найдена у дома №8 на улице Машиностроителей.