В Оренбуржье зафиксировали шестикратное превышение ПДК по сероводороду

Очередное экологическое ЧП произошло в Оренбуржье: в поселке Пригородный зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по сероводороду в шесть раз. По мнению специалистов, источником загрязнения стали расположенные в окрестностях объекты нефтегазовой промышленности.

Об этом сообщило в понедельник министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

В ночь с субботы на воскресенье на телефон региональной экологической службы поступило более 30 звонков от жителей поселка Пригородного и близлежащих сел: люди жаловались на сильный запах газа на улице и в домах. Уже через 20 минут после первого звонка на месте происшествия работала спецлаборатория.

- Сотрудниками обследованы районы поступления жалоб и взяты отборы проб воздуха. В поселке Пригородный зафиксированы превышения ПДК по сероводороду в шесть раз, а близ села Благословенка - более чем в два раза, - уточнили в ведомстве. - На въезде в поселок Бердянка показатели были в норме.

За медицинской помощью никто из местных жителей не обращался. На сегодня жалоб от населения нет. Проводится административное расследование.