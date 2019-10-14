В Перми мошенников осудили за обман пенсионеров на миллион рублей

В Перми суд вынес приговор участникам преступной группы, которые совершили серию преступлений, предусмотренных статьей №159 УК РФ "Мошенничество".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, жертвами мошенников стали пожилые люди.

Один из злоумышленников звонил пенсионерам и представлялся родственником, который попал в беду и срочно нуждается в деньгах. Он просил передать нужные средства своему знакомому. Введенные в заблуждение потерпевшие передавали мошенникам крупные суммы денег. Всего злоумышленникам удалось похитить таким образом около 900 тысяч рублей.

Суд приговорил организатора преступной группы к шести годам и четырем месяцам исправительной колонии строгого режима. Остальные фигуранты уголовного дела приговорены к реальным срокам лишения свободы от одного до семи лет.