В Ульяновске спасатели достали девушку из подземной шахты

В Ульяновске спасли девушку, упавшую в подземную шахту. О ЧП, произошедшим в воскресенье утром в Ульяновске, стало известно сегодня.

Спасателям поступил звонок от прохожего, который услышал доносящиеся из-под земли мольбы о помощи. Они раздавались из вентиляционной шахты глубиной около шести метров. На дне бетонного колодца оказалась 19-летняя девушка.

Как пояснили в управлении гражданской защиты населения Ульяновска, пострадавшая сама спустилась в вентиляционную шахту по телевизионному кабелю, чтобы достать случайно оброненный телефон. Однако самостоятельно выбраться из узкого колодца не смогла.

Спасателям с помощью специального оборудования пришлось спускаться на дно и поднимать девушку на поверхность. Пострадавшая отделалась легким испугом. Судя по тому, что сама она не смогла вызвать спасателей, оброненный ею телефон оказался испорчен.