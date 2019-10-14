Новости

Названа одна из причин суицидального поведения 14:21
Porsche представила Taycan, который на порядок дешевле 14:20
"Эрцгебирге" объявил о переходе тренера вратарей в "Спартак" 14:19
В Ульяновске спасатели достали девушку из подземной шахты 14:14
Как в регионах проходит создание лесопарковых зеленых поясов 14:08
В датском лесу нашли огромный средневековый клад 14:08
УАЗы подорожали, кроме "Патриота" с "автоматом" и базового "Хантера" 14:05
Глава Абакана Николай Булакин погиб в ДТП 14:00
ЦБ Беларуси и России обсуждают гармонизацию подходов в банковской сфере 13:57
Генсек: НАТО открыто для диалога с РФ в сфере контроля над вооружениями 13:55
В Петербурге задержали гангстера, ограбившего банк 13:45
Глава МИД Турции объяснил покупку российских ЗРС С-400 13:45
Министры энергетики России и Саудовской Аравии провели встречу в Эр-Рияде 13:44
Матвиенко: Разрушение ядерной сделки с Ираном угрожает безопасности в регионе 13:44
Элтон Джон назвал Майкла Джексона "по-настоящему психически больным" 13:42
Нурмагомедов подтвердил, что следующий соперник - Фергюсон 13:33
Иркутских хоккеисток не пустили на рейс из-за минутного опоздания 13:22
Матвиенко: Соглашение с ЕАЭС откроет новые возможности для Сербии 13:20
220 тонный белорусский самосвал признан самым престижным на внешнем рынке 13:15
Под Смоленском мужчина получил срок за удар полицейского в лицо 13:15
Войска США срочно выводят с севера Сирии после артобстрела 13:11
В Красноярском крае мужчины до смерти забили знакомого 13:10
Вологжанка умерла после операции по липосакции 13:06
Екатеринбург выбрал площадку для строительства кафедрального собора 13:02
Жителю Урала вынесли приговор за избиение 13-летней дочери 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему на Покров девушки молились о замужестве, а воины - о победе
Почему на Покров девушки молились о замужестве, а воины - о победе
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 14 по 20 октября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 14 по 20 октября
14.10.2019 14:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ульяновске спасатели достали девушку из подземной шахты

Текст: Наталья Саванкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ульяновске спасли девушку, упавшую в подземную шахту. О ЧП, произошедшим в воскресенье утром в Ульяновске, стало известно сегодня.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
В Волгограде спасатели сняли ребенка с окна восьмого этажа

Спасателям поступил звонок от прохожего, который услышал доносящиеся из-под земли мольбы о помощи. Они раздавались из вентиляционной шахты глубиной около шести метров. На дне бетонного колодца оказалась 19-летняя девушка.

Как пояснили в управлении гражданской защиты населения Ульяновска, пострадавшая сама спустилась в вентиляционную шахту по телевизионному кабелю, чтобы достать случайно оброненный телефон. Однако самостоятельно выбраться из узкого колодца не смогла.

Спасателям с помощью специального оборудования пришлось спускаться на дно и поднимать девушку на поверхность. Пострадавшая отделалась легким испугом. Судя по тому, что сама она не смогла вызвать спасателей, оброненный ею телефон оказался испорчен.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал об уникальном российском оружии
ЕС продлил санкции против РФ из-за Скрипалей
Сирия начала переброску войск на север страны
Преемницу Меркель пригласили увидеть Крым своими глазами
В Японии количество жертв тайфуна достигло 40 человек