В Ульяновской области состоится ралли "Симбирский тракт 2019"

В Ульяновской области с 18 по 20 октября пройдет грандиозный финал Чемпионата России по ралли-рейдам "Симбирский тракт 2019". После незначительного перерыва статусные соревнования вернулись на ульяновскую площадку.

Дистанция протяженностью около 750 километров пролегла по территории Кузоватовского, Ульяновского и Тереньгульского районов. Из них 630 километров - это скоростные участки, где предстоит проявить себя призерам российских ралли-рейдов этого года. Разнообразный ландшафт в окрестностях Ульяновска, словно специально создан для этих целей.

Здесь же параллельно развернется Чемпионат Ульяновской области по ралли-рейдам "Холмы России".

Старт гонкам будет дан в пятницу ближе к полудню на Соборной площади Ульяновска. Здесь пройдет автограф-сессия. У зрителей будет возможность лично пообщаться со спортсменами и сфотографироваться на фоне их "боевых коней". В ралли принимают участие грузовики, мотовездеходы, серийные автомобили, прототипы класса R. Ожесточенную борьбу, по мнению организаторов гонок, можно будет наблюдать среди грузовиков, где сошлись две отечественные заводские команды: "ГАЗ Рейд Спорт" соперничает с дружиной "КАМАЗ-мастер".

В региональном Чемпионате "Холмы России" ожидается острейшее противостояние претендентов на победу в зачете легковушек (Класс "Рейд Спорт-моно), серийных автомобилей класса "Национальный", прототипов (Рейд-Спорт), а также мотоциклистов. Причем, у пилотов свой спор, а у штурманов - свой. Каждый из них получит персональные награды по итогам сезона.

Среди претендентов на победу в "Холмах России" в абсолютном зачете - пилот фирменной команды Ульяновского автозавода Виталий Проненко, выступающий на пикапе УАЗ Патриот. Сразу в двух классах - "Рейд Спорт" и "Рейд Спорт моно" на отечественной "восьмерке" рассчитывает на победу ульяновский гонщик Дмитрий Переверзев. У штурманов на призовые места нацелены ульяновцы Андрей Батенко и Сергей Переверзев.

В призовую гонку включатся не только сильнейшие гонщики России, но также спортсмены из Белоруссии, Литвы и Туркмении, что придает ралли статус международных соревнований.

Финал в Ульяновске состоится, благодаря поддержке постоянных партнеров и благотворителей Чемпионата и Кубка России по ралли-рейдам: команде "Газ Рейд Спорт", бренду спортивных шин BFGoodrich и компании "Газпром Добыча Астрахань". "Российская газета" является информационным партнером соревнований.

Для жителей и гостей Ульяновска ближайшие выходные обещают стать настоящим праздником автоспорта.

Справка "РГ"

С расписанием соревнований можно ознакомиться на сайте trakt.rosrr.com. Здесь же проводится онлайн-регистрация для СМИ и участников гонки.