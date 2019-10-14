Глава Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

В понедельник трагически погиб глава Абакана Николай Булакин.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правительство республики, мэр попал в смертельное ДТП. Произошло оно около Минусинска в Красноярском крае. За рулем, по предварительным данным, находился Булакин. Его машина врезалась в дерево. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

Николай Булакин бессменно возглавляет Абакан с 1995 года. На последних выборах в 2013 году за него проголосовали 81,79 процентов пришедших на участки избирателей. В декабре нынешнего года ему бы исполнилось 67 лет.