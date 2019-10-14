Иркутских хоккеисток не пустили на рейс из-за минутного опоздания

Скандалом закончился приезд женской хоккейной команды "Соболь" в Москву.

Спортсменки не смогли вернуться из Москвы в Иркутск вовремя, поскольку в аэропорту Шереметьево их не пустили на рейс.

Как передают "Вести", сотрудники авиакомпании объяснили это опозданием. По словам же хоккеисток, они прибыли вовремя. И виновата во всем волокита при регистрации.

"Мы стояли огромную очередь и сразу пошли на посадку. Перед нами ленточку повесили и сказали "Вы опоздали". Мы сказали, что одна минута только прошла. На что нам сказали - рабочее время закончилось, ничем не могу помочь", - рассказала тренер ХК "Соболь" Татьяна Левковская.