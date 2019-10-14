Спасенной в Норильске белой медведице придумали имя

В Красноярске выбрали имя для белой медведицы, которую спасли летом в районе Норильска.

Как сообщает зоопарк "Роев ручей" на своей странице в соцсети "ВКонтакте", хищницу назвали Марфа.

Медведица едва не погибла от истощения. Для ее перевозки в Красноярск провели целую спасательную операцию. Сейчас животное чувствует себя хорошо, снова набрало нормальный вес.

Как уточняют в зоопарке, не исключено, что в будущем Марфу увезут в другой зоопарк. Решать этот вопрос будет Росприроднадзор после того, как медведица окончательно восстановится.