В Красноярском крае мужчины до смерти забили знакомого

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии получил из МВД уголовное дело, возбужденное в отношении двух молодых людей, убивших знакомого.

Как сообщает пресс-служба СК, они забили его насмерть в подъезде. Подозреваемым 24 года и 29 лет. Погибшему был 31 год.

"По предварительной версии следствия, 15 сентября в ночное время после словесного конфликта, возникшего в ходе телефонного, они приехали по месту его жительства, где на лестничной площадке и в квартире нанесли множественные телесные повреждения. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на усилия врачей, скончался", - уточнили следователи.

По неофициальной информации, злоумышленники снимали свое преступление на смартфон. Один из них является сыном председателя совета депутатов поселка Емельяново. А его мать - бывший судья.

"Решается вопрос о задержании подозреваемых и избрании в отношении них меры пресечения", - добавили в СК.