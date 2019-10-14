В Кузбассе спасли девочку, которая полгода жила с кисточкой в голове

В Кемерове врачи-оториноларингологи спасли четырехлетнюю девочку, которая шесть месяцев жила с кисточкой для рисования в голове.

Девочку доставили в Областную детскую клиническую больницу с жалобами на воспаление уха. Врачи диагностировали у ребенка паратонзиллярный абсцесс, рост грануляций и гноетечение из слухового прохода. Пациентку направили на компьютерную томографию. Обследование показало, что между шеей и черепом ребенка находится инородное тело.

- Операция длилась около тридцати минут, медики извлекли из крылонебной ямки маленького пациента часть кисточки для рисования, - рассказали "РГ" в пресс-службе ОДКБ.

Как выяснилось, полгода назад малышка рисовала, держала кисточку во рту и упала. Деревянную часть рукоятки она вытащила, а металлический наконечник с кисточкой найти не смогли. По всей видимости, он прошел в глотку и остался в тканях. Все это время девочку ничего не беспокоило. Проблемы со здоровьем начались совсем недавно.

- В настоящее время девочка в полном порядке, - сообщает в официальном аккаунте медицинского учреждения в социальных сетях заведующий оториноларингологическим отделением ОДКБ Дамир Ахтямов.

На следующей неделе пациентку готовятся выписать из больницы домой.