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14.10.2019 11:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кузбассе спасли девочку, которая полгода жила с кисточкой в голове

Текст: Наталья Граф (Кемерово)
В Кемерове врачи-оториноларингологи спасли четырехлетнюю девочку, которая шесть месяцев жила с кисточкой для рисования в голове.

Девочку доставили в Областную детскую клиническую больницу с жалобами на воспаление уха. Врачи диагностировали у ребенка паратонзиллярный абсцесс, рост грануляций и гноетечение из слухового прохода. Пациентку направили на компьютерную томографию. Обследование показало, что между шеей и черепом ребенка находится инородное тело.

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- Операция длилась около тридцати минут, медики извлекли из крылонебной ямки маленького пациента часть кисточки для рисования, - рассказали "РГ" в пресс-службе ОДКБ.

Как выяснилось, полгода назад малышка рисовала, держала кисточку во рту и упала. Деревянную часть рукоятки она вытащила, а металлический наконечник с кисточкой найти не смогли. По всей видимости, он прошел в глотку и остался в тканях. Все это время девочку ничего не беспокоило. Проблемы со здоровьем начались совсем недавно.

- В настоящее время девочка в полном порядке, - сообщает в официальном аккаунте медицинского учреждения в социальных сетях заведующий оториноларингологическим отделением ОДКБ Дамир Ахтямов.

На следующей неделе пациентку готовятся выписать из больницы домой.

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🚨🚨🚨 Часть кисти для рисования врачи-оториноларингологи Областной детской клинической больницы извлекли из крылонебной ямки (пространство между шеей и черепом) маленького пациента. Инородное тело находилось там около полугода! 🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥🏥 #областнаядетскаяклиническаябольница #оториноларингологи #нашиврачилучшие #будьтездоровы😊💪👌👐

Публикация от Областная Детская Больница (@detskaya_oblastnaya_)

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
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