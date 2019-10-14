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14.10.2019 13:37
Проект: В регионах

Ингушских аграриев отметили на выставке "Золотая осень"

Текст: Алена Ларина (Магас)
Второй год подряд гран-при сельскохозяйственной выставки "Золотая осень" в Москве получают аграрии из Ингушетии.
Фото: Алена Ларина/РГ Фото: Алена Ларина/РГ
Фото: Алена Ларина/РГ

В ней приняли участие более трех десятков предприятий республики - производители меда, овощей, фруктов, мясомолочной продукции, колбасных изделий и минеральной воды.

Фото: Валерий Морев/РГ
В Ингушетии ожидают большого осеннего урожая клубники

Большим успехом пользовалась продукции ингушских пчеловодческих хозяйств, получивших на выставке самые высокие награды.

- Впервые четыре производителя меда из Ингушетии завоевали золотые медали, это весомый знак качества и доказательство того, что наш мед - лучший и экологически чистый, - рассказал заместитель министра сельского хозяйства Ингушетии Мухажир Албаков.

Среди лидеров "Золотой осени" - Ассоциация пчеловодов республики, государственное унитарное предприятие "Нектар", а также крестьянско-фермерские хозяйства "Аль-Буруж" и "Часыгов У.".

Производители из Ингушетии заключили на выставке соглашения о поставке своей продукции в другие регионы страны. В прошлом году Ингушетия также завоевала гран-при на "Золотой осени", кроме того, представителям региона удалось найти инвестпартнеров на сумму более одного миллиарда рублей.

Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Республика Ингушетия: Успех приходит в труде
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