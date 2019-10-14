Спортсменов сборной Ингушетии оденут в единую форму

Для сборной команды Ингушетии разработают единую форму. Идея родилась в федерации спортивной борьбы республики, и ее поддержал глава региона.

На спортивную экипировку будет нанесена символика субъекта. Об этом говорилось на недавней встрече Махмуд-Али Калиматова со спортсменами из Ингушетии, победившими на международных и российских соревнованиях.

На ней присутствовал и ингушский борец Муса Евлоев, недавно завоевавший титул чемпиона мира по греко-римской борьбе в Казахстане.

Во время разговора со спортсменами глава Ингушетии также отметил весомые результаты чемпиона мира и Европы в этом виде спорта среди юниоров Ислама Опиева, бронзового призера юношеской Олимпиады в Аргентине Евлоева Мухаммада и еще многих молодых земляков, подающих большие надежды в борьбе, дзюдо и каратэ. Среди них и первый парадзюдоист из Ингушетии Руслан Албогачиев, завоевавший "бронзу" на мировом чемпионате.

Была отмечена работа тех, кто тренирует ребят.

- Вы оправдали наши надежды, мы гордимся вами, - обратился к спортсменам и их тренерам Махмуд-Али Калиматов, отметив, что их успех станет примером для подражания молодому поколению республики.