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14.10.2019 19:15
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фура Филиппа Киркорова чуть не застряла в Печоре

Текст: Вера Черенева

Фура с реквизитом короля российской эстрады Филиппа Киркорова чуть не застряла на реке Печора по дороге к Усинску.

Фото: vk.com
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Как сообщили "РГ" в пресс-службе исполнителя, северную реку вброд фура преодолевала несколько часов. Тем не менее, ситуация разрешилась благополучно и грузовик с реквизитом вовремя прибыд в Усинск.

Самого Филиппа Киркорова в салоне грузовика не было. Он прилетел в город на самолете. Усинск стал первым городом осеннего тура под названием "#ЦветНастроения". Киркоров начнет выступление в местном ДК уже через несколько минут.

Все декорации для красочного шоу уже подготовлены.

Тем не менее, сотрудники, которые сопровождают реквизит, настроены серьезно. В ближайшие дни Киркоров выступит в Печоре и Ухте. Проезд до этих городов в межсезонье на нескольких участках затруднен.

Специалисты рассчитывают на мощность машин, хорошую погоду и удачу. А поклонники творчества артиста поддерживают их в социальных сетях и говорят, что очень ждут концертов, способных скрасить суровую северную очень.

Культура Музыка Поп-музыка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми РГ-Видео
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