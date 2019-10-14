Фура Филиппа Киркорова чуть не застряла в Печоре

Фура с реквизитом короля российской эстрады Филиппа Киркорова чуть не застряла на реке Печора по дороге к Усинску.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе исполнителя, северную реку вброд фура преодолевала несколько часов. Тем не менее, ситуация разрешилась благополучно и грузовик с реквизитом вовремя прибыд в Усинск.

Самого Филиппа Киркорова в салоне грузовика не было. Он прилетел в город на самолете. Усинск стал первым городом осеннего тура под названием "#ЦветНастроения". Киркоров начнет выступление в местном ДК уже через несколько минут.

Все декорации для красочного шоу уже подготовлены.

Тем не менее, сотрудники, которые сопровождают реквизит, настроены серьезно. В ближайшие дни Киркоров выступит в Печоре и Ухте. Проезд до этих городов в межсезонье на нескольких участках затруднен.

Специалисты рассчитывают на мощность машин, хорошую погоду и удачу. А поклонники творчества артиста поддерживают их в социальных сетях и говорят, что очень ждут концертов, способных скрасить суровую северную очень.