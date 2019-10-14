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14.10.2019,  
13:45
Текст:  Светлана Цыганкова

Глава МИД Турции объяснил покупку российских ЗРС С-400

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объяснил, почему страна закупила российские зенитные ракетные системы С-400. По его словам, Турция не хочет быть вечным просителем у НАТО.

Фото: Кирилл Красильников/РИА Новости
Турецкие С-400 не подключат к НАТО

Подобное заявление глава МИД сделал в пятницу на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который находится в Анкаре с официальным визитом. Как пишет РИА Новости, Мевлют Чавушоглу добавил, что у Турции не было собственной системы противовоздушной обороны. По просьбе страны свои системы Patriot устанавливали Нидерланды, Италия и Испания. Но это было временно. "Мы не должны быть вечными просителями. Поэтому мы купили С-400", - заявил Чавушоглу.

Кстати, Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил после переговоров, что он неоднократно выражал озабоченность по поводу приобретения С-400, которые несовместимы с системами НАТО и опасны для самолетов союзников.

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