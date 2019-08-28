В США назвали условие для возвращения Турции в программу F-35

Турция еще может вернуться в программу создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Но для этого ей надо не только отказаться от приобретения у России зенитных ракетных систем, но и избавиться от ранее купленных. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.

При этом на прямой вопрос о том, вернет ли Вашингтон Анкару, если та не будет эксплуатировать российские ЗРК С-400, Эспер ответил: "Нет. Не по моим представлениям".

Он уточнил, что Турции надо выбрать что-то одно - либо F-35, либо С-400.

"Нельзя одну [систему вооружений] поставить в гараж, а другую выкатить. Либо одно, либо другое", - приводит его слова ТАСС.

Но и в случае отказа Анкары от С-400 Вашингтон, по словам военачальника, лишь "может изучить вопрос" о возвращении Турции в программу.

Эспер добавил, что Анкара - давний партнер и союзник Соединенных Штатов, но движется в противоположном направлении. Он напомнил, что "много лет назад договорилась НАТО: прекращать вкладывать средства в российскую технику, технику советской эры".