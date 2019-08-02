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02.08.2019 01:06
Рубрика: В мире

Обучавшиеся в США на F-35 турецкие летчики вернулись домой

Турецкие летчики, которые в США обучались эксплуатации истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, отправились первого августа в Турцию.

Такую информацию распространил телеканал NTV. По его данным, домой вернулся и турецкий военный персонал, который обучался обслуживанию американских самолетов.

Фото: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости
В США предложили подружить С-400 и F-35

Напомним, Белый дом решил исключить Турцию из программы F-35 в связи с поставками в страну российских зенитных ракетных систем С-400. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что истребители, которые заказывала Турция, США "с легкостью" смогут продать другим странам, пишет ТАСС.

По мнению турецкой стороны, данное решение США является односторонним и незаконным шагом, которое нанесет непоправимый ущерб стратегическим отношениям двух стран.

Меду тем, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что Россия готова проработать вопрос о поставке Турции многоцелевых истребителей Су-35. По его словам, это произойдет, если турецкая сторона изъявит такое желание.

К чему приведет исключение Турции из программы США по производству F-35
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