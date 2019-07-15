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15.07.2019,  
10:36
Текст:  Антон Валагин

В Турцию прибыл восьмой самолет с элементами системы ПВО С-400

На авиабазе Мюртед под Анкарой приземлился восьмой военно-транспортный самолет ВКС России, доставивший очередную партию компонентов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Об это сообщило Министерство обороны Турции.

Фото: YouTube
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- Доставка систем С-400 продолжается в плановом режиме. В рамках этого процесса на авиабазе Мюртел приземлился восьмой самолет, - говорится в сообщении ведомства. По данным военных, поставка всего оборудования займет пять дней.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов был заключен между Россией и Турцией в 2017 года. После его подписания Анкара подверглась жесточайшему давлению со стороны США: Вашингтон требовал от турецких властей отказаться от сделки и приобрести взамен американские системы ПВО Patriot, угрожая в случае неповиновения заморозить поставки истребителей пятого поколения F-35 и вывести Турцию из глобальной программы по строительству и обслуживанию самолетов.

Анкара отказалась идти на уступки, президент страны Тайип Эрдоган назвал покупку С-400 важнейшим соглашением в современной истории Турции. Как ожидается, на следующей неделе в Вашингтоне могут объявить о введении санкций против Анкары.

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