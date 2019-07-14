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14.07.2019 19:14
Рубрика: В мире

Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции

Текст: Андрей Васильев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Россией по С-400 важнейшим соглашением для современной Турции. По его словам, совершая покупки С-400, Турция не готовится к войне.

"Системы ПВО призваны обеспечить мир и безопасность в нашей стране", - добавил турецкий лидер, которого цитирует ТАСС.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Эрдоган пояснил, что контроль над системами будет находиться "в руках вооруженных сил Турции".

Напомним, что о начале поставок элементов для С-400 в Турцию стало известно в пятницу. К вечеру 14 июля в эту страну прибыли уже семь самолетов элементами российского зенитно-ракетного комплекса С-400.

Контракт на поставку в Турции из России мобильной многоканальной зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" на 2,5 миллиарда долларов между Москвой и Анкарой был заключен в 2017 году. Это решение вызвало резкое недовольство в Вашингтоне, где заявили, что С-400 являются угрозой для американских истребителей Lockheed Martin Corp F-35, покупателем которых является Турция. Вашингтон также официально начал процесс исключения Турции из программы F-35, прекратив подготовку турецких пилотов.

Стало известно о том, что на следующей неделе США могут объявить о введении санкций в отношении Турции из-за покупки у России ЗРС С-400.

В мире Ближний Восток Турция Мировая торговля оружием Российско-турецкие отношения
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