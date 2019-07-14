СМИ: США на днях объявят о санкциях против Турции из-за С-400

США определились с пакетом санкций в отношении Турции, которые администрация Дональда Трампа планирует ввести из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Такую информацию в субботу распространило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники. По их данным, официально о введении ограничительных мер будет объявлено к концу следующей недели.

Агентство утверждает, что всего было подготовлено три разных пакета мер, из которых был выбран наиболее целесообразный. Его теперь должен одобрить президент США. Однако источники не уточнили, что в чем именно будут заключаться санкции и какие сферы они затронут, пишет ТАСС.

Факт подписания контракта между Россией и Турцией на поставку ЗРС был официально подтвержден в 2017 году. Турция, которая приобрела четыре дивизиона С-400 за 2,5 миллиарда долларов, стала первым государством - членом НАТО, которое получит от России зенитные системы подобного класса.

США активно выступают против этой покупки. По мнению Вашингтона, российские системы несовместимы со стандартами НАТО. Несмотря на различные угрозы США, Турция не раз заявляла, что откажется от своих планов.

В пятницу начались поставки С-400, а накануне уже четвертый военно-транспортный самолет ВКС России совершил посадку на авиабазе Мюртед под Анкарой. Транспортник доставил компоненты систем ПВО.

С-400 "Триумф" - ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, может применяться и против наземных объектов. Дивизион С-400 может одновременно обстреливать 80 целей.