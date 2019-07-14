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Рубрика: В мире

СМИ: США на днях объявят о санкциях против Турции из-за С-400

США определились с пакетом санкций в отношении Турции, которые администрация Дональда Трампа планирует ввести из-за приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Фото: Turkish Defense Ministry via AP, Pool
Министр обороны Турции объяснил Пентагону необходимость поставок С-400

Такую информацию в субботу распространило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники. По их данным, официально о введении ограничительных мер будет объявлено к концу следующей недели.

Агентство утверждает, что всего было подготовлено три разных пакета мер, из которых был выбран наиболее целесообразный. Его теперь должен одобрить президент США. Однако источники не уточнили, что в чем именно будут заключаться санкции и какие сферы они затронут, пишет ТАСС.

Факт подписания контракта между Россией и Турцией на поставку ЗРС был официально подтвержден в 2017 году. Турция, которая приобрела четыре дивизиона С-400 за 2,5 миллиарда долларов, стала первым государством - членом НАТО, которое получит от России зенитные системы подобного класса.
Опубликовано видео доставки российских С-400 в Турцию

США активно выступают против этой покупки. По мнению Вашингтона, российские системы несовместимы со стандартами НАТО. Несмотря на различные угрозы США, Турция не раз заявляла, что откажется от своих планов.

В пятницу начались поставки С-400, а накануне уже четвертый военно-транспортный самолет ВКС России совершил посадку на авиабазе Мюртед под Анкарой. Транспортник доставил компоненты систем ПВО.

С-400 "Триумф" - ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, может применяться и против наземных объектов. Дивизион С-400 может одновременно обстреливать 80 целей.

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