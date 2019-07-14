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14.07.2019,  
14:41
Текст:  Светлана Цыганкова

Седьмой самолет с элементами ЗРС С-400 "Триумф" прибыл в Турцию

Самолеты военно-транспортной авиации Министерства обороны России в воскресенье доставили в Турцию очередную партию элементов зенитной ракетной системы С-400.

Фото: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости
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Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, поставки осуществляются в рамках контрактных обязательств. Договоренность была достигнута между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом о совершенствовании системы ПВО Турции.

"РГ" уже писала о том, что в Турцию прибыли пятый и шестой самолеты с элементами российского зенитной ракетной системы С-400. Они приземлились на авиабазе Мюртед. Туда же прибыл и седьмой самолет, который станет последним на сегодня.

Этой сделке, которая оценивается в 2,5 миллиарда долларов, всячески пытался помешать Вашгингтон. США не единожды заявляли, что система С-400 является угрозой для американских истребителей F-35, которые Турция была намерена закупить. США хотят исключить Анкару из программы F-35.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для поражения современных и перспективных средств воздушного нападения. Контракт на поставку С-400 Турция и Россия заключили в 2017 году.

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