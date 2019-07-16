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16.07.2019 22:57
Рубрика: В мире

Трамп подтвердил отказ США от продажи новых F-35 Турции

США больше не будут продавать Турции истребители F-35 в связи с поставками в эту страну российских систем ПВО С-400. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече кабинета министров.

"И теперь мы говорим Турции ... мы не будем продавать вам самолеты F-35", - цитируют его СМИ.

Американский лидер напомнил, что Турция разместила заказ на поставку 100 самолетов и не сможет купить больше, поскольку не отказалась от приобретения у России С-400.

Трамп оценил ситуацию как несправедливую и пообещал над ней поработать.

Фото: Григорий Лященко/РИА Новости
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Любопытно, что ответственность за сложившееся положение президент возложил на своего предшественника Барака Обаму, администрация которого, по словам нынешнего главы Белого дома, отказалась продавать Турции ракетные комплексы Patriot.

По словам представителя госдепа Морган Ортэгус, президент Трамп и госсекретарь Майк Помпео продолжают изучать возможность введения санкций против Турции в рамках закона о противодействии противникам США (Countering America"s Adversaries Through Sanctions Act), принятого в 2017 году.

Напомним, первые поставки компонентов для С-400 в Турцию начались 12 июля. В США даже высказали мнение, что решение этой страны в отношении российских систем может подорвать потенциал американского истребителя F-35.

В мире США В мире Ближний Восток Турция Дональд Трамп
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