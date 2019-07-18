В МИД Турции назвали несправедливым исключение из программы F-35

Решение США об исключении Турции из программы по производству американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 является односторонним и незаконным шагом, который нанесет непоправимый ущерб стратегическим отношениям двух стран.

"Несправедливо, что Турция, которая является одним из основных партнеров программы F-35, исключена из нее", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции. По мнению турецкой стороны, утверждения, что российские ЗРС С-400 угрожают F-35, безосновательны.

"Оставшееся без ответа предложение Турции о создании рабочей группы по этому вопросу с участием НАТО является наиболее очевидным признаком предвзятости со стороны США и нежелания добросовестно решать эту проблему", - цитирует РИА Новости.

Анкара также призывает Вашингтон продемонстрировать важность отношений с Турцией не только на словах, но действиями, в частности борьбой с террористическими организациями.

Напомним, в среду Вашингтон объявил о решении исключить Турцию из программы F-35 в связи с поставками в страну С-400. Президент США Дональд Трамп напомнил, что Турция разместила заказ на 100 самолетов и не сможет купить больше, поскольку не отказалась от приобретения у России С-400. Трамп оценил ситуацию как несправедливую и пообещал над ней поработать.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Россией по С-400 важнейшим соглашением для современной Турции. По его словам, покупая ЗРС, его страна не готовится к войне. Российские системы ПВО призваны обеспечить мир и безопасность, подчеркнул турецкий лидер.