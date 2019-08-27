Началась вторая очередь поставок комплексов С-400 в Турцию

В конце июля Россия завершила исполнение первого этапа поставок комплексов ПВО. Остальная часть имущества должна поступить в согласованные с турецкой стороной сроки. Ожидается, что ЗРС заступят на боевое дежурство в начале 2020 года. Поставки российских систем в Турцию спровоцировали кризис между Анкарой и Вашингтоном. США требовали отказаться от сотрудничества с Москвой в военно-технической сфере, взамен предлагали поставить комплексы Patriot. Однако руководство Турции не пошло на уступки. В этой связи США приостановили сделку по продаже Турции новейших истребителей F-35.

Напомним, контракт на поставку четырех дивизионов С-400 общей стоимостью в 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Частично Турция оплатит сделку из своих средств, а часть - за счет российского кредита.