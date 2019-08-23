США передумали продавать Турции ракетные комплексы Patriot

США официально отозвали предложение о продаже Турции противоракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя госдепа.

"Мы последовательно говорили Турции, что наше последнее предложение о продаже Patriot будет отозвано, если они решатся на приобретение С-400. Наше предложение истекло", - приводятся слова дипломата.

Напомним, приобретение Турцией российской системы ПВО С-400 спровоцировало ухудшение отношений между Анкарой и Вашингтоном. США потребовали от своего союзника по НАТО отказаться от сделки в пользу покупки американских комплексов Patriot. Позднее США решили не продавать Турции и новейшие истребители F-35.