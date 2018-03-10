Глава МИД Турции объяснил покупку С-400 вместо системы Patriot

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, почему Анкара отдала предпочтение российским зенитно-ракетным комплексам, а не американской противоракетной системе Patriot.

"Они были нужны нам срочно, потому что у нас не было системы ПВО. У нас была проблема даже с покупкой простого оружия в США из-за сомнений в конгрессе. Мы должны были купить у кого-нибудь. Если правительство США даст гарантию, что конгресс позволит, мы купим их системы Patriot", - сказал министр в интервью немецкой газете Zeit.

По словам главы турецкого МИД, Анкара ничего не получает от своих союзников по НАТО, поэтому вынуждена приобретать современные вооружения в третьих странах.

Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти предупредил Турцию о "последствиях", если она не откажется от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

В июле 2017 года РФ и Турция договорились о поставках системы противовоздушной и противоракетной обороны С-400 "Триумф" за 2,5 миллиарда долларов. Глава Ростеха Сергей Чемезов в феврале сообщал, что производство систем уже началось, поставки в Турцию начнутся в 2019 году.