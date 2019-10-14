В центре Петербурга студент устроил стрельбу

Петербургские полицейские раскрыли дело о стрельбе в центре Северной столицы. Возле дома №5 по Орловскому переулку во время драки мужчина расстрелял своего оппонента из травматического пистолета.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, прибывшие на место происшествия врачи оказали пострадавшему медицинскую помощь. Госпитализация ему не понадобилась, синяки мужчина будет залечивать дома.

Стрелявший же с места происшествия скрылся. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали студента одного из петербургских вузов. При нем нашли травматический пистолет и 50 патронов к нему. Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".