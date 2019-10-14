В Карелии возбудили уголовное дело по факту избиения осужденного

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по статье 286 УК РФ - превышение должностных полномочий с применением насилия. Дело возбудили по сообщению в СМИ, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Речь идет о скандальном видео, которое разместили на интернет-ресурсах. На нем видно, как два человека в форме в одном из служебных помещений избивают осужденного. По предварительным данным, это происходило в исправительной колонии № 9 УФСИН России по Республике Карелия в феврале 2014 года.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.