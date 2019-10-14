В Ленобласти адвоката будут судить за избиение железнодорожников

Сразу две статьи Уголовного кодекса вменяют в вину адвокату, напавшему на представителей железной дороги во время следования в поезде Санкт-Петербург - Вологда. Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ, уголовное дело возбуждено по статьям 115 и 116 (хулиганство, совершенное на железнодорожном транспорте, и побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью).

События развернулись в одном из вагонов состава в ночь на 11 марта 2019 года. Пассажир, принадлежащий к категории адвокатов, буянил и нарушал общественный порядок, а также пытался ударить призывавшую его к порядку проводницу.

В тамбуре вагона к нему обратилась начальник поезда, которая в итоге общения с хулиганом получила несколько ударов руками и ногами, повлекших за собой черепно-мозговую травму. Третьей жертвой распоясавшегося юриста стал бармен, отказавшийся отпустить буйному пассажиру горячительное в вагоне-ресторане.

Следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу. Суд эту просьбу удовлетворил. Уголовное дело будет рассматриваться в Бокситогорском городском суде.