В Ленобласти диджея в кафе зарезали за плохую музыку

Кафе в Кировске, где, по предварительным данным, произошло убийство диджея. Фото: Следственный комитет по Ленинградской области

В Кировске Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства, при которых в одном из кафе был убит диджей. По предварительным данным, на него напал посетитель, ему не понравилась песня, которую поставил диджей.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, уголовное дело возбуждено статье "Убийство". Посетитель ударил диджея ножом и покинул кафе. Сейчас личность этого мужчины устанавливается.

Самого диджея доставили в больницу. Несмотря на все усилия врачей, пострадавший скончался. Известно, что погибшему было 26 лет.