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14.10.2019 19:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ленобласти ребенку сделали переливание крови в утробе матери

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Гатчине доктора местного перинатального центра провели внутриутробное переливание крови ребенку, у которого диагностирована тяжелая форма гемолитической болезни, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Фото: iStock
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Операция длилась час. Внутрисосудистое переливание крови проводилось под ультразвуковым контролем. Такую манипуляцию в перинатальном центре проводили впервые.

Сейчас за состоянием беременной пациентки следят врачи.

В правительстве Ленобласти отмечают, что сам перинатальный центр заработал в Гатчине в ноябре прошлого года. С этого времени на свет здесь появились 2011 малышей.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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