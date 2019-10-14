В Ленобласти ребенку сделали переливание крови в утробе матери

В Гатчине доктора местного перинатального центра провели внутриутробное переливание крови ребенку, у которого диагностирована тяжелая форма гемолитической болезни, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Операция длилась час. Внутрисосудистое переливание крови проводилось под ультразвуковым контролем. Такую манипуляцию в перинатальном центре проводили впервые.

Сейчас за состоянием беременной пациентки следят врачи.

В правительстве Ленобласти отмечают, что сам перинатальный центр заработал в Гатчине в ноябре прошлого года. С этого времени на свет здесь появились 2011 малышей.