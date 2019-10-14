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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге отметят 130-летие Вацлава Нижинского

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Гала-концертом "Dance. Dance. Dance. Нижинский", который пройдет 14 октября на сцене БДТ, отметят в Петербурге 130-летие Вацлава Нижинского.
Художественный руководитель проекта "Dance. Dance. Dance. Нижинский", заслуженный артист России, премьер Мариинского театра Игорь Колб. Фото: Александр Плотников Художественный руководитель проекта "Dance. Dance. Dance. Нижинский", заслуженный артист России, премьер Мариинского театра Игорь Колб. Фото: Александр Плотников
Художественный руководитель проекта "Dance. Dance. Dance. Нижинский", заслуженный артист России, премьер Мариинского театра Игорь Колб. Фото: Александр Плотников

Бог танца, он потряс Европу, выступая в антрепризе Дягилева. Его партнершами на сцене в разное время были лучшие балерины мира - Карсавина, Спесивцева, Кшесинская, Павлова. Зрители восхищались и нечеловеческой техникой Нижинского (в прыжках он зависал над сценой так, что казалось будто земное притяжение над ним не властно), и его актерскими способностями. Сара Бернар признавалась, что ей страшно , когда она видит перед собой ТАКОГО артиста. А Дягилев запрещал вести съемку танца Нижинского, видя в нем уникальное сокровище, которым хотел владеть исключительно самовластно.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Вообще удивительно, что общепризнанный гений танца то и дело оказывался буквально на краю пропасти: в 1912 году Нижинского со скандалом уволили из Мариинского театра - венценосные зрители сочли, что костюм танцовщика (он первым решился выйти на сцену в одних трико, без панталон) неприличен. Потом Дягилев, взбешенный женитьбой своего фаворита, выгнал его из труппы без копейки денег...

Художественный руководитель проекта, премьер Мариинского театра Игорь Колб претворил в жизнь уникальную идею: собрать на одной сцене в один вечер лучших танцовщиков России. В этот вечер солисты главных театров двух столиц (Большого и Мариинского) исполнят балеты и миниатюры, ставшие знаковыми в судьбе легендарного артиста. В программе - первая постановка Нижинского "Послеполуденный отдых Фавна", "Видение розы", сцены из балетов "Шопениана", "Шехеразада", "Петрушка", "Жар-птица", "Жизель", "Талисман", хореографическая миниатюра "Лебедь" ("Умирающий лебедь").

- Вацлав Нижинский - самый загадочный танцовщик в пространстве мирового балета всех времен, - говорит Игорь Колб. - О нем о первом заговорили, не только как о партнере, а именно как о танцовщике, чего никогда не было. Он, мужчина, затмевал на сцене таких балерин, как Анна Павлова и Матильда Кшесинская. Но на сегодняшний день мы имеем лишь восторженные отклики из прошлого о танце Нижинского, несколько балетов в его хореографии… Дягилев не зря запрещал снимать танец Нижинского. Он прекрасно умел создать легенду. Или фантастический миф?..

Фото: Пресс-служба Театра балета им. Леонида Якобсона
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Художественный руководитель проекта Игорь Колб и продюсерский центр Оpen Art предлагают уникальную возможность взглянуть на Вацлава Нижинского сквозь судьбоносные для него постановки. Любители балета увидят шедевры хореографии, редко исполняемые в один вечер. В программе заняты премьер Мариинского театра Игорь Колб, ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова, премьеры Большого театра Артем Овчаренко и Руслан Скворцов, солисты Михайловского театра Ирина Пррен и Марат Шемиунов, прима-балерина Мариинского театра Оксана Скорик, солистки Мариинского театра Олеся Новикова и Екатерина Осмолкина.

Культура Театр Танец Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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