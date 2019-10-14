В Петербурге пройдет Фестиваль корейской культуры

19-20 октября 2019 года уже во второй раз пройдет "2019 Корейский Фестиваль", организованный Генеральным консульством Республики Корея в Санкт-Петербурге.

- По сравнению с первым "пилотным" фестивалем, событие станет более масштабным, - говорит, инициатор праздника, генеральный консул республики Корея в Санкт-Петербурге Квон Дон Сок.

Праздник, продемонстрирует горожанам все грани корейской культуры - от традиционной до современной. В программе фестиваля - выступление творческих коллективов традиционной музыки, показ современного корейского кино, дегустации национальной еды, презентации туристических компаний. Также программа включает в себя Hite DJ фестиваль в стиле K-POP, который пройдет в субботу 19 октября в 20.00. Вход на все мероприятия - свободный.

Впервые на фестивале выступят представители корейских компаний, которые расскажут о последних экономических тенденциях корейского бизнеса, корейском деловом этикете и представят планы по найму персонала.

По словам генерального консула, организаторы намерены "держать темп" и сделать третий фестиваль, еще более значимым, так как данное мероприятие имеет глубокое значение в 2020 году будет праздноваться 30-летия установления дипломатических отношений между Кореей и Россией. Напомним, что первый фестиваль собрал за два дня 12 тысяч горожан. В этом году ожидается, что гостей будет значительно больше.

По мнению заместитель председателя комитета по внешним связям Андрея Хлуткова, новый фестиваль - это только один пример сотрудничества между нашими странами. В 2018 году Республика Корея заняла восьмое место по товарообороту с Россией. В тот же год турпоток между странами достиг исторического максимума и составил 600 тысяч человек. В 2020 году Корея и Россия планируют увеличить товарооборот до 30 миллиардов долларов, а турпоток - до 1 миллиона человек в год.