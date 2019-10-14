В Петербурге задержали гангстера, ограбившего банк

В Петербурге полицейские задержали мужчину, которого подозревают в ограблении банка в Колпино, на улице Ижорского батальона. Добычей нападавшего стало 8 миллионов рублей, сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Само ограбление банка произошло еще в середине сентября. Мужчина пришел в отделение банка, показал кассиршам предмет, похожий на пистолет и потребовал передать ему деньги.

В отделении банка как раз ждали инкассацию, и деньги были приготовлены. Перепуганные женщины отдали нападавшему два пакета, где находилось восемь миллионов рублей. Мужчина беспрепятственно покинул отделение банка и лишь тогда женщины вызвали полицию.

На след гангстера полицейские вышли быстро. Выяснилось, что банк ограбил житель Колпино, родом он из Ростовской области, в Петербург он приехал за лучшей жизнью, сейчас нигде не работает. Дома у мужчины нашли пневматический пистолет и шесть миллионов рублей.

Выяснилось, что сразу после ограбления банка мужчина купил дорогую машину, часть денег потратил на личные нужды. Сейчас в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", на период следствия мужчина арестован.