В Пушкине украли раритетную и дорогую императорскую монету

Коллекции драгоценностей и пятирублевой монеты периода правления Александра III лишился житель петербургского пригорода. По первоначальным данным ущерб от пропажи нумизматической редкости и украшений достигает 400 тысяч рублей.

Как сообщает "Интерфакс", воры влезли в квартиру дома, находящегося в городе Пушкин, в минувшие выходные. Владелец редкостей, вернувшись из поездки, увидел открытую форточку, через которую злоумышленники проникли в помещение, где хранились ценности - в том числе пятирублевая монетка чеканки 1886 года.

Она содержит более шести граммов золота 900-й пробы, в зависимости от степени сохранности ее каталожная стоимость составляет от 26 тысяч до одного миллиона 800 тысяч рублей. Всего было выпущено более 350 тысяч экземпляров.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи.