Шесть замечательных актеров - Вениамин Смехов, Алексей Кортнев, Светлана Сурганова, Дмитрий Высоцкий, Анна Геллер и Сергей Чекрыжов - объединились в литературно-музыкальном проекте "Веселое имя - Пушкин", чтобы рассказать со сцены петербургской Филармонии о своем Александре Сергеевиче.

Можно ли сказать о Пушкине что-то новое? Зачем в миллионный раз произносить всем знакомые строки? У режиссера Вениамина Смехова ответ неожиданный: дабы не допустить, чтобы живой и прекрасный Александр Сергеевич умер еще раз. Хотел того сам поэт или нет, но как писала Марина Цветаева, с некоторых пор он - и тога, и схима, и мера, и грань, и мавзолей. За два века поэт превратился в "наше всё", памятник. Спектакль "Веселое имя - Пушкин" - попытка очнуться от бездумного идолопоклонничества, встряхнуться и нажать кнопку перезагрузки.

"У меня в голове давно сидела заноза - нет во мне Пушкина. Но недавно я решила сделать небольшое арт-пространство на канале Грибоедова. Как же его назвать? Прохожу чуть дальше и вижу мемориальную табличку: "Здесь с 1816 по 1818 год жил Александр Сергеевич Пушкин". Отлично, думаю. Значит, арт-пространство я назову "Пушкинрядом" - в одно слово, - рассказывает Светлана Сурганова. - Не проходит месяца, как мне попадается двухтомник из серии "Жизнь замечательных людей" о Пушкине, который я читаю взахлеб. Вслед за этим я, конечно, погружаюсь в работы Юрия Лотмана - и тут приходит предложение участвовать в спектакле "Веселое имя - Пушкин". Все одно к одному. Чудесно! Шоком для меня стало то, что в постановке мне пришлось петь романсы Глинки и цитаты из опер. Где опера "Евгений Онегин", а где я?! Но потом я настолько в этот процесс втянулась, что пушкинские цитаты из меня теперь вообще не выходят. Я с ними засыпаю и просыпаюсь - красота неимоверная..."

Подобные истории - о поэте и том, каким неслучайным оказался для них этот проект, - есть у каждого из артистов. Впрочем, любить Пушкина не обязательно. А вот обойтись без него - вряд ли получится.

"Булгаковского Никанора Ивановича помните? "А за квартиру Пушкин платить будет? Лампочку на лестнице, стало быть, Пушкин вывинтил?.." Не знаю, кивают ли в Германии по любому поводу на Гете, но наш Пушкин действительно примыкает ко всем сезонам человеческой погоды и непогоды, - смеется Вениамин Смехов. - Пушкин в нас не нуждается, а мы в нем - да".

То, что получилось, участники проекта называют не спектаклем, а театральным, творческим и психологическим экспериментом. Исполненные гражданского мужества и гордости за отечество строки чередуются с хулиганскими эпиграммами. "Я помню чудное мгновенье" и письма к Наталье Николаевне - с "На фоне Пушкина снимается семейство" Окуджавы и монологом из "Москва - Петушки": "Я вам расскажу, как мне за Пушкина разбили голову и выбили четыре передних зуба"... Воспоминания друзей и родных - с Блоковским: "Наша память хранит с малолетства веселое имя: Пушкин".

Спектакль "Веселое имя - Пушкин" прошел первый и единственный раз. Актеры признаются, что хотели бы повторить его на московской сцене, - , но пока об этом речи не идет. Зато готовится телеверсия спектакля.