В Санкт-Петербурге власти приняли решение помочь в переходе на цифровое телевидением тем жителям, для кого дополнительные расходы оказались крайне чувствительны.

Как рассказал "РГ" председатель комитета по социальной политике Северной столицы Александр Ржаненков, речь идет, прежде всего, о людях старше 60 лет, о многодетных семьях, с детьми-инвалидами, а также о тех, чей доход ниже прожиточного минимума. Из бюджета города люди смогут получить компенсацию в размере одной тысячи рублей.

"Для получения компенсации нужно обратиться в МФЦ, - уточнил Александр Ржаненков. - Если возникает необходимость дополнительных затрат, мы оказываем и по ним помощь, индивидуально подходим к каждому вопросу".

В Ленинградской области стандартная сумма компенсации больше - до трех тысяч рублей, а список получателей - несколько иной. "На нее могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату к пенсии, и семьи, которые получают ежемесячное пособие на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания, - рассказали в областном правительстве. - Из бюджета региона на эти цели предусмотрено финансирование в размере 34,1 миллиона рублей".

В Крыму уже 96,91 процента населения охвачены "цифрой". Оставшиеся три процента проживают в 183 населенных пунктах - либо труднодоступных, либо с малой плотностью населения. В 80 из них цифровой сигнал не пробивается совсем, а в 103 он есть частично.

"Но и жители этих сел не останутся без цифрового ТВ, - обещал директор филиала ФГУП РТРС "РТПЦ Республики Крым" Геннадий Гордеев. - Спутниковые операторы обязаны обеспечить им возможность бесплатно смотреть 20 федеральных каналов. В планах РТРС - наращивание мощности существующих антенно-мачтовых сооружений. Это позволит цифре проникнуть глубже в труднодоступные места. Будем бороться за каждую сотую долю охвата".

Впрочем, как подчеркивают в министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым, спутниковые комплекты в большинстве домовладений труднодоступных сел уже есть. А малоимущие граждане могут обратиться в органы соцзащиты, и им из бюджета компенсируют приобретение либо приставки, либо комплекта спутникового телевидения.

Кстати, Крым и Севастополь - единственные регионы, где есть и третий - региональный мультиплекс, в который плюсом к федеральной двадцатке включены семь региональных каналов в формате HD.

В Башкирии поначалу переход на цифровое эфирное вещание поставил перед местными небольшими телестудиями, которых в регионе около 30, сложный вопрос: что делать дальше?

До недавнего времени у них было только три варианта. Это заключить договор с кабельным и IР-телевидением (речь идет о нескольких миллионах рублей в год, что достаточно дорого), полностью перейти на интернет-вещание либо закрыться. Чтобы сохранить телекомпании городов и районов республики, власти региона приняли решение создать на базе ТРК "Башкортостан" новый круглосуточный телеканал "Салям".

Он начал вещать в День Республики Башкортостан - 11 октября и будет транслироваться в сетях крупных кабельных операторов и интернет-сервисах. Местным студиям обещают предоставить пять часов вещания, в том числе в прайм-тайм. Расходы берет на себя телеканал. Более 20 телекомпаний уже согласились сотрудничать с "Салямом". Между тем некоторые телекомпании Башкирии перехода на "цифру" не ощутили. Они зашли в "кабель" много лет назад и сейчас стремятся закрепиться на 22-й "кнопке" пульта.