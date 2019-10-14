Новости

Представлено беспрецедентное видео растущей черной дыры 14:26
В Перми мошенников осудили за обман пенсионеров на миллион рублей 14:24
Названа одна из причин суицидального поведения 14:21
Porsche представила Taycan, который на порядок дешевле 14:20
"Эрцгебирге" объявил о переходе тренера вратарей в "Спартак" 14:19
В Ульяновске спасатели достали девушку из подземной шахты 14:14
Как в регионах проходит создание лесопарковых зеленых поясов 14:08
В датском лесу нашли огромный средневековый клад 14:08
УАЗы подорожали, кроме "Патриота" с "автоматом" и базового "Хантера" 14:05
Глава Абакана Николай Булакин погиб в ДТП 14:00
ЦБ Беларуси и России обсуждают гармонизацию подходов в банковской сфере 13:57
Генсек: НАТО открыто для диалога с РФ в сфере контроля над вооружениями 13:55
В Петербурге задержали гангстера, ограбившего банк 13:45
Глава МИД Турции объяснил покупку российских ЗРС С-400 13:45
Министры энергетики России и Саудовской Аравии провели встречу в Эр-Рияде 13:44
Матвиенко: Разрушение ядерной сделки с Ираном угрожает безопасности в регионе 13:44
Элтон Джон назвал Майкла Джексона "по-настоящему психически больным" 13:42
Нурмагомедов подтвердил, что следующий соперник - Фергюсон 13:33
Иркутских хоккеисток не пустили на рейс из-за минутного опоздания 13:22
Матвиенко: Соглашение с ЕАЭС откроет новые возможности для Сербии 13:20
220 тонный белорусский самосвал признан самым престижным на внешнем рынке 13:15
Под Смоленском мужчина получил срок за удар полицейского в лицо 13:15
Войска США срочно выводят с севера Сирии после артобстрела 13:11
В Красноярском крае мужчины до смерти забили знакомого 13:10
Вологжанка умерла после операции по липосакции 13:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему на Покров девушки молились о замужестве, а воины - о победе
Почему на Покров девушки молились о замужестве, а воины - о победе
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 14 по 20 октября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 14 по 20 октября
14.10.2019 13:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вологжанка умерла после операции по липосакции

Текст: Вера Черенева (Вологодская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Вологде следователи пришли в частную клинику, пациентка которой умерла после операции по липосакции. Причиной смерти стала жировая эмболия сосудов головного мозга и легки, сообщает Следственный комитет по Вологодской области.

На Дону возбудили дело после ампутации руки ребенка из-за перелома

Сама операция прошла 26 сентября. 36-летняя пациентка заключила с частной клиникой договор, он предусматривал, что женщине проведут липосакцию, а также некоторое время она пробудет под наблюдением специалистов.

К слову, медицинских показаний для липосакции у женщины не было. Она переживала из-за лишнего веса и приняла решение "откачать лишний жир", чтобы стать в своих глазах симпатичнее.

Тем не менее, сразу же после липосакции вологжанка отправилась домой, никакого наблюдения, которое было прописано в договоре, клиника ей не обеспечила. Вечером женщине стало плохо и в ночь на 27 сентября ее госпитализировала бригада "скорой".

В больницу вологжанку доставили уже без сознания. Чуть больше недели она провела в реанимации и скончалась, несмотря на все усилия врачей.

Сейчас в обстоятельствах смерти женщины разбираются следователи регионального СК. Они видят прямую связь между гибелью пациентки и проведенной операцией. Уголовное дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителя".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда Халатность врачей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал об уникальном российском оружии
ЕС продлил санкции против РФ из-за Скрипалей
Сирия начала переброску войск на север страны
Преемницу Меркель пригласили увидеть Крым своими глазами
В Японии количество жертв тайфуна достигло 40 человек