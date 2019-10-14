Вологжанка умерла после операции по липосакции

В Вологде следователи пришли в частную клинику, пациентка которой умерла после операции по липосакции. Причиной смерти стала жировая эмболия сосудов головного мозга и легки, сообщает Следственный комитет по Вологодской области.

Сама операция прошла 26 сентября. 36-летняя пациентка заключила с частной клиникой договор, он предусматривал, что женщине проведут липосакцию, а также некоторое время она пробудет под наблюдением специалистов.

К слову, медицинских показаний для липосакции у женщины не было. Она переживала из-за лишнего веса и приняла решение "откачать лишний жир", чтобы стать в своих глазах симпатичнее.

Тем не менее, сразу же после липосакции вологжанка отправилась домой, никакого наблюдения, которое было прописано в договоре, клиника ей не обеспечила. Вечером женщине стало плохо и в ночь на 27 сентября ее госпитализировала бригада "скорой".

В больницу вологжанку доставили уже без сознания. Чуть больше недели она провела в реанимации и скончалась, несмотря на все усилия врачей.

Сейчас в обстоятельствах смерти женщины разбираются следователи регионального СК. Они видят прямую связь между гибелью пациентки и проведенной операцией. Уголовное дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителя".