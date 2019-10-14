Журнал "Родина" отметил 140-летие в Президентской библиотеке

В Санкт-Петербурге, в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина, состоялось заседание Исторического клуба журнала "Родина", устроенное по случаю 140-летнего юбилея журнала.

Современный журнал "Родина", который в течение последних шести лет входит в медиахолдинг "Российской газеты", начал издаваться в пореформенной России вновь в 1989 году. А его дореволюционная версия радовала читателей с октября 1879 года до 1917-го.

Примечательно, что в том, самом первом номере журнала, редакция разместила объявление для читателей, в котором сообщала о редакционной политике: "Отечественная история и география, естественная история, торговля, очерки по химии и физике, открытия и изобретения, внутреннее и внешнее обозрение современных событий, статьи о лечении болезней и о сохранении здоровья, а также советы по сельскому и домашнему хозяйству, - вот содержание нашего журнала". Кстати, назывался он тогда - "Ежемесячный с картинками народный журнал "Родина". Сейчас характер журнала определяется как "исторический научно-популярный журнал". Очевидно, что наследование традиции дореволюционной "Родины" современной редакцией налицо.

В Президентской библиотеке, уже по традиции, была устроена мультимедийная выставка, посвященная 140-летию "Родины", где представили обложки последних номеров журнала и анонсы самых интересных публикаций.

Шеф-редактор журнала Игорь Коц подчеркнул, что торжества по случаю юбилея миновать Президентскую библиотеку никак не могли: ведь именно здесь редакция начала свой беспрецедентный проект - общероссийское обсуждение с читателями вышедших номеров.

Заместитель генерального директора Президентской библиотеки Валентин Сидорин заявил, что сотрудничество будет продолжаться: библиотека и редакция "Родины" уже наметили несколько новых тем для публикаций.

Об этом же говорил и генеральный директор Государственного мемориального музея А.В. Суворова Владимир Гронский. Он отметил, что журнал отвечает на массовый запрос сегодняшнего времени - он удовлетворяет возросший интерес молодежи к родной истории.

Один из активных коллективных авторов журнала - Северо-Западный филиал "Российской газеты". Его директор Анжелика Гурская рассказала о совместных проектах "Российской газеты", журнала "Родина" и Президентской библиотеки, заверив, что сотрудничество будет развиваться и крепнуть.

В завершение торжественной церемонии были вручены почетные дипломы журнала "Родина" ее лучшим авторам. Награды получили доктор исторических наук Борис Миронов, генеральный директор Морского литературно-художественного фонда имени Виктора Конецкого Татьяна Акулова-Конецкая, заведующий сектором новых поступлений Государственного Эрмитажа, кандидат культурологии и постоянный ведущий рубрики "Реликвии Родины" Виктор Файбисович, а также постоянный автор журнала, кандидат искусствоведения Ольга Хорошилова.

Общение продолжилось в непринужденной обстановке. Здесь члены редакции напомнили участникам встречи о наиболее ярких проектах журнала, поделились планами на будущее. В частности, рассказали о продолжении сотрудничества с сайтом "Прожито", который оцифровывает и публикует дневники россиян. Руководитель проекта Михаил Мельниченко отметил: по статистике, каждый десятый дневник за три последние века велся в блокадном Ленинграде. Публикация этих дневников в "Родине" будет продолжена.