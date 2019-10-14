Фрегат "Адмирал Макаров" отстрелялся "Калибрами" в Средиземноморье

Фрегат "Адмирал Макаров" провел учебные стрельбы в Восточном Средиземном море ракетами "Калибр" и зенитными комплексами. Корабль находится в дальнем походе в составе средиземноморской эскадры.

Как сообщил командир корабля капитан второго ранга Антон Куприн, корабли проекта 11356 не раз выполняли подобные задачи в Средиземном море. "И на сегодняшний день это, пожалуй, самое современное оружие России", цитирует командира РИА Новости. А перед стрельбами экипаж побывал на греческом острове Корфу, где проходила Русская неделя, и привез туда главную икону Военно-морского флота - образ святого апостола Андрея Первозванного.

"Адмирал Макаров" - третий фрегат проекта 11356. Корабли этого проекта - многоцелевые сторожевые корабли дальней морской зоны. Они ведут боевые действия против надводных кораблей и подлодок, предназначены для оборонительных и ударных миссий в Черном море. Автономность плавания - 30 суток. Экипаж - 180 моряков, в том числе 20 морпехов. Фрегаты вооружены ракетным комплексом "Калибр", зенитным ракетным комплексом "Штиль-1" и ракетно-артиллерийским комплексом "Палаш". На борту - один вертолет.